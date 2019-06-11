أندلاع حرائق كبيرة ونزوح جماعي جنوب سنجار غرب الموصل

2019/06/11 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اندلعت حرائق واسعة مجددا، اليوم الثلاثاء، في حقول الحنطة والشعير في قرى تابعة لقضاء سنجار غرب الموصل (405 كم شمال بغداد).

وذكر مصدر أمني

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