2019/06/11 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع حسن تعامل السعوديين ونبل أخلاقهم رجلاً أيرلندياً، كان يستضيف الطلاب السعوديين في منزله ليتعملوا اللغة الإنجليزية، إلى زيارته لهم في السعودية، خاصة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستاذ أيرلندي يزور طلابه في المملكة مرتدياً الزي السعودي.. تعرف على السبب) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستاذ أيرلندي يزور طلابه في المملكة مرتدياً الزي السعودي.. تعرف على السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).