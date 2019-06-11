بعد 10 ساعات من البحث.. العثور على مفقودَيْ عطيف الباحة

2019/06/11 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت فرق الدفاع المدني في العثور على مفقودَين والوصول لهما في منطقة وعرة بمنتصف عقبة العطيف بالباحة.وفي التفاصيل: أن مواطنًا في نهاية عقده السادس، و...

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