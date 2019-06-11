الربيعان: تأخُّر «رياح البوارح» سببٌ جعل الجو كـ«فوّهة الفرن»

2019/06/11 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، اليوم الثلاثاء، سبب الموجة الحارة التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أن سببها هو تأخر «ر...

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