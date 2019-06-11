رسميًا.. بن نافل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة «الهلال»

2019/06/11 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم رجل الأعمال فهد بن نافل، عصر اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه لرئاسة الهلال خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.

وقال نادي ...

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