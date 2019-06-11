قريبًا.. الفنان أحمد عز في السعودية لتصوير «العارف»

2019/06/11 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان أحمد عز للسفر إلى السعودية خلال يوليو المقبل، لاستئناف تصوير فيلمه «العارف».

وكان الفنان أحمد عز اتفق على فيلم «العارف» منذ فترة، وقام ب...

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