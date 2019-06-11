2019/06/11 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى… أفاد مصدر في الدفاع المدني، الثلاثاء، بانتشال جثة رجل في أيمن الموصل.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “قوة من الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة تعود لرجل من تحت أنقاض منزل مدمر في الجانب الأيمن من الموصل”.وأضاف، أن “الجثة كانت متفسخة وتم نقلها للطب العدلي تهميدا لتسليمها إلى ذويها”.ولا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة رجل من أيمن الموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة رجل من أيمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).