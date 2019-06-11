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عبد المهدي : يجب إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب


عبد المهدي : يجب إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب
2019/06/11 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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