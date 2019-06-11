اضافة بند جديد يتعلق بالعراق إلى “سلة المطالب الأميركية” بشأن إيران

2019/06/11 | 19:26

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سومر نيوز: بغداد..



ذكر تقرير صحفي، الثلاثاء، أن فرنسا أضافت بندا جديدا يتعلق بالعراق، إلى سلة المطالب التي تريدها الولاي...

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