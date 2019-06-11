الطاقة النيابية تعلن موعد نهاية أزمة الكهرباء في العراق

2019/06/11 | 19:26

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب هيبت الحلبوسي ،الثلاثاء، عن موعد نهاية ازمة الطاقة الكهربائ...

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