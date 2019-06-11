من هي الكتل الكردية التي قاطعت مراسم تنصيب رئيس الإقليم والحكومة

2019/06/11 | 19:26

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو برلمان إقليم كردستان، عن حركة الجيل الجديد ، سيروان بابان، الثلاثاء، أن كتلته لم تشارك في مراسم...

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