التربية تعلن انطلاق اختبارات التسريع لتلاميذ الابتدائية

2019/06/11 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التربية، الثلاثاء، عن انطلاق اختبارات التسريع لتلاميذ الابتدائية ابتداءً من

يوم غد الأربعاء، فيما أكدت وضع جملة من التعليمات الوزارية لأجل الحفاظ على مستقبل

العملية التربوية في البلاد.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المديرية العامة للتقويم

والامتحانات انهت استعداداتها الخاصة بإجراء الاختبار الذي سيدخل فيه نحو 1500 تلميذ

لمختلف مديريات التربية في بغداد والمحافظات والممثليات في اقليم كردستان ممن حصلوا

على معدل يفوق 95%، وبشرط ان يكون من مواليد ( 2008 ولغاية 1/1/2009)”.

وأضافت

أن “أمتحان التلاميذ التابعين للمديريات العامة لجانبي للكرخ والرصافة سيكون في

مدرسة ذات الصواري للبنات الواقعة ضمن شارع فلسطين ، أما ذات التلاميذ لباقي المديريات

فسيجري داخل ثانوية المتميزات التابعة للرصافة الثانية، هذا وتتمنى الوزارة النجاح

والموفقية لجميع أبنائنا في اكمال مشوارهم العلمي خدمة لبلدنا الحبيب”.

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