الزراعة تعلن الكميات المستلمة من محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة

2019/06/11 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعتبرت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن الحديث حاليا عن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية “سابقا لأوانه” لحين الانتهاء الفعلي لموسم الحصاد، مؤكدة ان الاكتفاء الذاتي مازال هدفاً.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “من أهداف الوزارة

هو تطوير القطاع الزراعي من أجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية”،

موضحاً أن “من مهام الوزارة هو توفير مرتكزات الامن الغذائي في البلاد”.

واضافت

الوزارة، ان “الوزارة أعدت خطة شتوية واعدة من خلال زراعة ١٢ مليون و٣٠٠ الف دونم

لمحصولي الحنطة والشعير فضلا عن مساحات خارج الخطة الزراعية متزامنة مع زيادة مناسيب

المياه نتيجة الامطار والسيول وتبعاً لذلك اعدت خطة تسويقية واعدة بالتعاون مع وزارة

التجارة وبكمية خمسة ملايين طن من محصول الحنطة وحسب قرص البيانات المدمج الذي ارسل

الى وزارة التجارة”.

وتابعت

الوزارة، ان “الكميات المستلمة من محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة حتى الان

هي مليونين وخمسمائة الف طن وخاصة بعد الانتهاء من عمليات الاستلام في المحافظات الوسطى

والجنوبية الا بعضاً من مراكز محدودة مازالت تواصل عملية الاستلام، فضلا عن كميات من

محصول الحنطة تم رفضها لعدم مطابقتها لضوابط الاستلام وهي بالمجمل تقع ضمن الكميات

المتوقع استلامها”.

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