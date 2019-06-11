اقتحام لتحرير مختطفة وطفلتها والقبض على الخاطفين في الموصل

2019/06/11 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ استطاعت شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، تحرير امرأة مختطفة وطفلتها والقبض على خاطفيهما، و10 مطلوبين اخرين للقضاء، بعملية امنية واسعة داخل مدينة الموصل.وقال الضابط في الشرطة النقيب صفوان غانم، بتصريح صحفي ان “مديرية مكافحة اجرام نينوى وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة حددت موقعا في حي مشيرفة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل (المحور الغربي)، […]

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