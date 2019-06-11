الحشد الشعبي يستعد لإزاحة الستار عن دبابته

2019/06/11 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تستعد الكوادر الهندسية في اللواء 26 /حشد شعبي بالتعاون مع العتبة العباسية لازاحة الستار عن دبابة الكفيل -1 (kafil 1) النموذجية من الطراز الحديث وبكوادر فنية عراقية بمواصفات عالية تظاهي دبابة الابرامز..وزودت الدبابة بنظام الكتروني و حاسب باليستي متكامل من تصنيع عراقي يتعامل مع مختلف...

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