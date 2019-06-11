السلطات الأميركية تقدم ملف اتهام أسانج للقضاء البريطاني

2019/06/11 | 19:35

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الثلاثاء - 7 شوال 1440 هـ - 11 يونيو 2019 مـ

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

تسلم السلطات الأميركية، يوم (الجمعة) المقبل، للقضاء البريطاني، أدلة الإدانة المتوفرة لديها، لدعم طلب تسليمها جوليان أسانج، المسجون في المملكة المتحدة، حسب ما أكد رئيس تحرير موقع «ويكيليكس» كريستين هرافنسون اليوم (الثلاثاء).ومن المقرر عقد جلسة استماع يوم (الجمعة) أمام محكمة ويستمنستر في لندن، وفي هذه المناسبة ستسلم السلطات الأميركية أدلتها التي تدعم طلب الترحيل، حسبما أعلن هرافنسون في مؤتمر صحافي بلندن.ومن غير المقرر أن يشارك جوليان أسانج في الجلسة، وإذا فعل فسيكون ذلك عبر دائرة اتصال مغلقة، حسب هرافنسون، مؤكداً أن جلسة (الجمعة) تتعلق أساساً بالمسائل الإجرائية.وقال إن «أول مواجهة حقيقية في المرافعات» بين فريق الدفاع عن مؤسس «ويكيليكس» والسلطات الأميركية، ستعقد بعد عدة أسابيع وربما أشهر.وأُوقف جوليان أسانج (47 عاماً) بعد 7 سنوات من اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، في 11 أبريل (نيسان) الماضي من قبل السلطات البريطانية التي سجنته مباشرة، ثم أدانته بالحبس 50 أسبوعاً في الأول من مايو (أيار)، لانتهاكه شروط الكفالة.ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ووجه إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس.وتتهم السلطات الأميركية، الأسترالي، بأنه عرض بعض مصادرهم للخطر، بنشره في عام 2010 على موقع «ويكيليكس» 250 ألف برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.ونقل أسانج، الذي كان محتجزاً في سجن «بلمارش» الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية في السجن، بسبب مخاوف على حالته الصحية.وزاره اليوم (الثلاثاء) والده جون شيبتون والفنان الصيني المعارض آي ويوي، حسب وكالة الأنباء البريطانية «برس أسوسيايشن».





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