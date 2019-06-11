مسؤول أميركي: مصر والمغرب والأردن يشاركون في مؤتمر البحرين الاقتصادي حول فلسطين

2019/06/11 | 19:35

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الثلاثاء - 7 شوال 1440 هـ - 11 يونيو 2019 مـ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط اونلاين»

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض اليوم (الثلاثاء)، أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو (حزيران) بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها.وأضاف المسؤول، في تصريحات لوكالة رويترز، أن مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص، لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.



بيد أن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو.وتستضيف المنامة هذا المؤتمر للبحث في وضع خطة اقتصادية تكمّل الحل السياسي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.وقام جاريد كوشنر، كبير المستشارين بالبيت الأبيض، بجولة في الشرق الأوسط وأوروبا، تهدف جزئياً إلى حشد التأييد لمؤتمر «السلام من أجل الازدهار»، الذي يهدف إلى الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة ترمب للسلام التي يبشر بها منذ فترة طويلة.وأعلن صندوق النقد الدولي المُشاركة كذلك في المؤتمر مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، بينما أعلن رجال أعمال فلسطينيون، مقاطعته، لاعتقادهم أن واشنطن تنحاز لإسرائيل وتتجاهل مطالبهم السياسية.





فلسطين

النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

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