الدعم السريع: لا وجود لميليشيات الجنجويد في الخرطوم

2019/06/11 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اللواء عثمان حامد، مدير إدارة العمليات لقوات الدعم السريع في السودان خلال مقابلة مع "الحدث" الثلاثاء، إنه لا خلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة، نافيا وجود ميليشيات الجنجويد في الخرطوم.وأضاف

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