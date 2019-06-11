لليوم الثالث على التوالي..استمرار إغلاق المتاجر والأعمال في السودان

2019/06/11 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ظلت العديد من المتاجر ومقار الأعمال مغلقة بينما يجوب الجنود شوارع العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعت إليها المعارضة لدفع المجلس العسكري الحاكم إلى تسليم السلطة للمدنيين.وتأتي الحملة بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما بالقوة مما أسفر عن مقتل العشرات وانهيار المحادثات بين الجيش والمعارضة التي كانت […]

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