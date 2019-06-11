2019/06/11 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: الحرائق حالة طبيعية ووصلنا لانتاج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 19:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الحرائق حالة طبيعية ووصلنا لانتاج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الحرائق حالة طبيعية ووصلنا لانتاج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).