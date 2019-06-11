2019/06/11 | 19:37

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عبد المهدي: رئيس الوزراء هو المسؤول عن اداء الوزير والبرنامج الحكومي هو من يحدد مهامه

تأریخ التحریر: : 2019/6/11 19:36

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