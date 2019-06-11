2019/06/11 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء: تسجيل 273 حريقاً طال نحو 40 ألف دونم من المحاصيل الزراعية

تأریخ التحریر: : 2019/6/11 19:34

• 15 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: تسجيل 273 حريقاً طال نحو 40 ألف دونم من المحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: تسجيل 273 حريقاً طال نحو 40 ألف دونم من المحاصيل الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).