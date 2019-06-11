عبد المهدي: تغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان ولا أنوي تقديم استقالتي

2019/06/11 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

نفى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، نيته الاستقالة من منصبه، فيما أكد "قرب" حسم ملف استكمال كابينته الوزارية.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أية صحة"، مبينا أن "تغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان".

وأضاف، أن "ملف استكمال الكابينة الوزارية سيحسم قريبا"، مؤكدا "عدم وجود سلطة للأحزاب على الدولة، وأن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن اداء الوزراء".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن "جميع الأطراف لا تريد الحرب في المنطقة".

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، انه ملتزم بتطبيق البرنامج الحكومي الذي وعد به بعد استلامه لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي حضرته (بغداد اليوم)، انه "ملتزم بتطبيق

بغداد اليوم _ بغداد

رحبّ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بالتطورات السياسية في إقليم كردستان.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وحضرته (بغداد اليوم): "نرحب بالتطورات السياسية في كردستان".

وأضاف رئيس

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي".

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