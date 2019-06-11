2019/06/11 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني الحريري أنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان مشيرا إلى أن العلاقات مع الدول العربية ليست رهن أهواء ومواقف بعض القوى السياسية.وعبر الحريري في مؤتمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري: لا يجوز وضع السعودية والخليج بخصومة مع لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري: لا يجوز وضع السعودية والخليج بخصومة مع لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).