مقررة البرلمان: أيادي خارجية تخطط وتمول واخرى داخلية تنفذ حرائق حقول الحنطة

2019/06/11 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهمت مقرر البرلمان خديجة علي، الثلاثاء، أيادي خارجية وداخلية بالوقوف وراء حرائق مزارع الحنطة والشعير، فيما وصفت الإجراءات الحكومية في إخمادها بأنها قديمة وبالية واستغنت عنها الدول منذ ثمانينات القرن الماضي.وقالت علي لـ/المعلومة /، إن “االنتابع لحرائق الحنطة والشعير يجد اغلبها في المناطق المحررة والمتنازع عليها بمحافظات صلاح الدين وكركوك وديالى […]

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