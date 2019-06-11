عدم عزف النشيد الوطني خلال تنصيب بارزاني يثير علامات الاستفهام

2019/06/11 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، اليوم الثلاثاء، منطقة كردستان العراق بالتوضيح بشأن عدم عزف النشيد الوطني العراقي خلال حفل تنصيب نيجر...

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