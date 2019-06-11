المسعودي: طريق الموت سيصبح آمنا لحجاج بيت الله

2019/06/11 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإكساء الجزء الأكبر من طريق عرعر البري لنقل حجاج بيت الله الحرام والذي يسمى “طريق الموت” لكثرة حوادثه، مؤكدا أن هذا الطريق سيكون آمنا أمام الحجاج.وقال المسعودي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بتوجيه من رئيس الوزراء عادل

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