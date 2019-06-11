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#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه


#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه
2019/06/11 | 19:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه

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#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه

الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 19:38

#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه

#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه

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