#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه
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#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه
الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 19:38
#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه
#عاجل_الغدير | عبدالمهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه
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