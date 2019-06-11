ضبط مواد انشائية لحفر الابار مخالفة في خور الزبير

2019/06/11 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ضبطت القوات الامنية اكثر من 500 طناً من مادة حفر الآبار لم يصرح بها في خور الزبير.وذكرت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، في بيان انه “وبالتعاون مع الأمن الوطني وضباط شعبة البحث والتحري وبناءا على قرار قاضي تحقيق سفوان تم إحالة ٢٧ شاحنة إلى مركز شرطة خور الزبير في منفذ ميناء […]

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