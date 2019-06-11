استمرار إغلاق المتاجر والأعمال في السودان

2019/06/11 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظلت العديد من المتاجر ومقار الأعمال مغلقة بينما يجوب الجنود شوارع العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعت إليها المعارضة

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