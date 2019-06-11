2019/06/11 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الكرملين ان الرئيسین الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني سيلتقيان يوم الجمعة المقبلة في قرغيزيا وسيكون الاتفاق النووي من بين اجندة مباحثاتهما.

وافاد الكرملين ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين و روحاني سيلتقيان على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي شنغهاي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين و روحاني سيلتقيان على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي شنغهاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).