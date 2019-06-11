التعليم العالي تمدد تمديد فترة التقديم الالكتروني للدراسات العليا

2019/06/11 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على تمديد فترة التقديم للدراسات العليا في الجامعات حرصاً على فسح المجال أمام أكبر عدد من الطلبة الراغبين بإكمال دراستهم العليا في الجامعات العراقية".وأضاف المدير العام أن "المنظومة الالكترونية الخاصة بالتقديم فتحت نافذتها اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2019 لاستقبال استمارات التقديم وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم الاحد المقبل الموافق 16/6/2019".

انتهى.ص.هـ.ح.

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