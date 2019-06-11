2019/06/11 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري: لا يجوز وضع الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري: لا يجوز وضع الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).