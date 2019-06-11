حمدالله يقود هجوم «أسود الأطلسي» في الكان الأفريقي

2019/06/11 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، القائمة النهائية لـ«أسود الأطلسي»، التي ستخوض غمار منافسات بطولة الأمم الأفريقية، ...

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