«واتساب» يضيف تعديلًا جديدًا لحماية الصور الشخصية

2019/06/11 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر تطبيق «واتساب» إضافة تعديل جديد، يمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية «لأصدقائهم» من دون علمهم.

وسمح واتساب للمستخدمين حفظ الصور الشخصية للأشخاص ...

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