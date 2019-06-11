2019/06/11 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الاطفاء، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في معمل سمنت الكوفة في النجف الاشرف.وذكر مصدر امني , ان” فرق الاطفاء في النجف الاشرف تمكنت من اخماد حريق اندلع في السياج الخارجي لمعمل سمنت الكوفة”.واشار الى” عدم وجود اضرار بشرية او مادية تذكر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق في معمل سمنت الكوفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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