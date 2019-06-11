2019/06/11 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثائق..



الخزعلي يطالب بطرح موضوع دعم مفردات البطاقة التموينية في مجلس الوزراء

الثلاثاء

11

حزيران

2019 :

07:38 pm

49

النائب فالح الخزعلي طالبنا عرض موضوع دعم مفردات البطاقة التموينية على جدول أعمال مجلس

الوزراء ودعمها لأنها تلامس حياة المواطنين الفقراء وذوي الدخل

المحدود مع وجود تقصير حكومي واضح

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الخزعلي يطالب بطرح موضوع دعم مفردات البطاقة التموينية في مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الخزعلي يطالب بطرح موضوع دعم مفردات البطاقة التموينية في مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).