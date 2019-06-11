مجلس الوزراء يوافق على انضمام العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية

2019/06/11 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبد المهدي رئيس المجلس على انضمام انضمام العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية.

وذكر بيان لوزارة النقل، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 2016/11/8 واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين {61 / البند اولاً 80/ البند ثانياً} من الدستور".واوضح ان" الاتفاقية تهدف الى جعل البحار والقنوات الملاحية امينة وصالحة للملاحة وباستخدام افضل الطرق الموثوقة والكفوءة لمسح المياه الاقليمية".



يشار الى ان معظم الدول الساحلية قد انضمت للأتفاقية ومنها عدد كبير من الدول العربية.انتهى

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