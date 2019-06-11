محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى برلين

2019/06/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم (الثلاثاء)، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر يومين.ويبحث ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة مع الرئيس الألماني الدكتور فرانك شتاينماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.كما يلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في ألمانيا وعدد من ممثلي الشركات الألمانية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).





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