الحريري يطالب بعدم وضع الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان

2019/06/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الثلاثاء) بعدم وضع الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان، متمنياً «لو تراجع جبران باسيل عن كلامه بأسرع من ذلك».وأكد الحريري في كلمة له أن «العلاقات مع الدول العربية ليست رهن أهواء ومواقف بعض القوى السياسية، ولا يجوز وضع دول الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان»، مشيراً إلى أن «كل بيت في لبنان لديه من يعمل هناك».وعبّر عن سعادته لنفي وزير الخارجية جبران باسيل لكلامه حول العمالة بلبنان، وقال: «كنت أتمنى لو تراجع عن كلامه بأسرع من ذلك».وأضاف الحريري: «مررنا بمراحل صعبة ولكن عملية تشكيل الحكومة عرقلت البلاد، والقوى السياسية تجتمع بمجلس الوزراء وتعرقل في الخارج».وتابع بالقول: «هناك من يسعى لإنهاء التسوية السياسية ولو دفعت أنا ثمنها»، مشدداً على أن «الغضب في الوسط السني حقيقي وسببه بعض الحلفاء»، داعياً عناصر تيار المستقبل «لعدم الانجرار للتصعيد».وطالب رئيس الوزراء اللبناني القوى السياسية بتأمين ظروف عودة السياح العرب وعدم عرقلتها، مؤكداً عدم قبول تطاول «أي أحد على المؤسسات الأمنية كافة».





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