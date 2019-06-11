عقوبات أميركية ضد 16 شخصا وكيانا على علاقة بأزمة سوريا

2019/06/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء عقوبات ضد 16 شخصا وكيانا على علاقة بالأزمة السورية.وتشمل العقوبات الأميركية رجل الأعمال سامر فوز ضمن قائمة العقوبات على شخصيات سورية.

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