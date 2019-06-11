2019/06/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة فوزه في الانت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).