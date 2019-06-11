مصر والأردن والمغرب تبلغ واشنطن بحضورها مؤتمر البحرين

2019/06/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البح...

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