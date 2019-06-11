2019/06/11 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التقديم الالكتروني للدراسات العليا داخل العراق للسنة الدراسية 2020/2019.وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على تمديد فترة التقديم للدراسات العليا في الجامعات حرصاً على فسح المجال أمام أكبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تمدد تمديد فترة التقديم الالكتروني للدراسات العليا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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