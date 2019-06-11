البرلمان يجمع أكثر من 100 توقيع لتعويض متضرري حرائق الحنطة

2019/06/11 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الثلاثاء، عن جمع أكثر من 100 توقيع لأعضاء مجلس النواب لتعويض المتضررين من حرائق حقول الحنطة والشعير.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب جمع أكثر من 100 توقيع لأعضائه لغرض تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق التي نشبت في حقول الحنطة والشعير […]

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