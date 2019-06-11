2019/06/11 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح مؤيد اللامي رئيس إتحاد الصحفيين العرب المؤتمر العام للإتحاد الدولي للصحفيين بدورته الثلاثين في العاصمة التونسية بمشاركة 140 بلدا وهي سابقة مهمة حيث تعد الأولى التي يعقد فيها الإتحاد إحدى دوراته في دولة شرق أوسطية.ويشارك العراق في هذه الدورة بعد مرحلة مهمة تجاوزها في إطار الحرب على الإرهاب، ونجاح التجربة الديمقراطية، وتجاوزها عقبات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤيد اللامي يفتتح المؤتمر العام للإتحاد الدولي للصحفيين في تونس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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