برهم صالح:العراق يسعى لتوسيع علاقاته الخارجية وبمختلف المجالات

2019/06/11 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية في مختلف المجالات، مبينا أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية.وذكر بيان للرئاسة وتلقته وكالة صدى، ان” رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، سفراء العراق الجدد لدى جمهورية تركيا وجمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة بدء مهام عملهم”.ونوه صالح بحسب البيان،

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