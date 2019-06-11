2019/06/11 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس في هذا الفيديو، يوضح مساعد قائد التحالف الدولي في العراق اللواء البريطاني كريستوفر كيغا طبيعة التواجد الأجنبي داخل البلاد وحقيقة مهام القوات المنضوية في التحالف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



مساعد قائد التحالف الدولي في العراق يوضح طبيعة التواجد الأجنبي وكالة خطوة برس.

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