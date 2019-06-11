2019/06/11 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إخماد نيران شبت في حقل حنطة في إحدى قرى قضاء العلم شرقي المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم شرطة العلم، وبالتعاون مع مركز الدفاع المدني في قضاء العلم، تمكن من إخماد النيران التي شبت في أحد حقول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد نيران شبت في حقل حنطة شرقي صلاح الدين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد نيران شبت في حقل حنطة شرقي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد نيران شبت في حقل حنطة شرقي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).