انتهاء موجة الحر بهذا الاسبوع

2019/06/11 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكد مراقبون جويون انتهاء موجة الحر خلال هذا الاسبوع.و اكد المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي ، صادق عطية، ان موجة الحر ستنتهي اعتبارا من يوم غد الاربعاء في الوسط والشمال، مشيرا الى ان الموجة ستنتهي في الجنوب اعتبارا من يوم الخميس المقبل مع هبوب رياح شمالية نشطة.وهطلت يوم الثلاثاء […]

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